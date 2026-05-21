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21 de maio de 2026 às 13:00

Reino Unido acusa Rússia de intercetar “de forma perigosa” avião militar britânico no Mar Negro

O exército britânico informou, esta quarta-feira, que dois caças russos intercetaram “repetidamente e de forma perigosa” um avião de vigilância da ‘Royal Air Force’ que sobrevoava o Mar Negro, no mês passado, durante uma missão em espaço aéreo internacional.

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