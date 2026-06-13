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13 de junho de 2026 às 17:30

Rei Carlos III celebra aniversário oficial com tradicional desfile militar em Londres

O rei Carlos III e a rainha Camila participaram, este sábado, no ‘Trooping the Colour’, a tradicional cerimónia militar que assinala o aniversário oficial do monarca britânico. O desfile contou também com a presença de Kate Middleton, princesa de Gales, dos seus três filhos e do príncipe William, que participou a cavalo.

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