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16 de julho de 2026 às 17:34

"Reforma do Estado levou a um caos nos exames nacionais como não há memória": Isabel Mendes Lopes

Livre desafiou o primeiro-ministro a comprometer-se a "não fazer nenhuma revisão constitucional durante esta legislatura".

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Isabel Mendes Lopes criticou a reforma do Estado promovida pelo Governo, sublinhando o "caos nos exames nacionais como não há memória" e acusando o Executivo de desvalorizar a situação.

Durante a sua intervenção, a porta-voz do Livre destacou que a habitação enfrenta dificuldades, afirmando que "uma política de habitação não é uma política de despejos, é exatamente o contrário disso".

Além disso, mencionou a falta de resposta à violência doméstica, os atrasos na implementação de medidas de emergência e a ausência de diálogo na reestruturação de serviços públicos como o INEM.

Por fim, o Livre desafiou o primeiro-ministro a comprometer-se a "não fazer nenhuma revisão constitucional durante esta legislatura".

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