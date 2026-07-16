"O primeiro-ministro vive na ilusão. Alimenta-se da sua própria propaganda": Paulo Raimundo

"Quanto mais o senhor ministro da Educação fala, mais se justifica o debate que vamos trazer aqui amanhã por iniciativa do PCP", sublinhou, referindo-se também aos problemas recentes com os exames nacionais.

Durante o debate sobre o Estado da Nação na Assembleia da República, Paulo Raimundo, do PCP, criticou o primeiro-ministro e as políticas do Governo. Acusou o chefe do Executivo de estar isolado e de ceder aos interesses dos grandes grupos económicos, afirmando: "o senhor primeiro-ministro vive na ilusão, alimenta-se da sua própria propaganda e a realidade, senhor primeiro-ministro, vai-lhe rebentar nas mãos."

Paulo Raimundo mencionou o aumento do custo de vida, a crise na habitação e a degradação dos serviços públicos, apontando responsabilidades diretas ao Governo no desmantelamento do Ministério da Educação e do Serviço Nacional de Saúde.

"Quanto mais o senhor ministro da Educação fala, mais se justifica o debate que vamos trazer aqui amanhã por iniciativa do PCP", sublinhou, referindo-se também aos problemas recentes com os exames nacionais.

Além disso, abordou a possível privatização da TAP e da CP, bem como a entrega da única refinaria do País a uma multinacional estrangeira.

Concluiu a sua intervenção referindo que a "vitória dos trabalhadores" foi responsável por derrotar o pacote laboral do Governo, alertando que a insistência nestas políticas ditará a "derrota social e política" do Executivo.