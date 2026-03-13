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13 de março de 2026 às 20:15

Quem vai vencer os Óscares? Estas são as apostas dos nossos críticos de cinema

Em contagem decrescente para a cerimónia dos Óscares, que decorre este domingo, desafiámos os nossos críticos de cinema Pedro Henrique Miranda, da SÁBADO, e Rui Pedro Vieira, do CM, para nos revelarem as suas escolhas.

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