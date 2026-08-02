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02 de agosto de 2026 às 13:11

Queda de avião turístico faz 13 mortos no Peru

A queda de um pequeno avião turístico no sul do Peru, provocou 13 mortes. A aeronave, que transportava turistas europeus para um voo panorâmico sobre as famosas Linhas de Nazca, despenhou-se poucos minutos após a descolagem.

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