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02 de agosto de 2026 às 13:45

Protesto de direita em Ceuta termina com manifestantes refugiados em café

Um protesto organizado por ativistas de direita em Ceuta terminou em momentos de grande tensão. Perante a forte contestação de contra-manifestantes, os participantes acabaram por refugiar-se numa cafetaria, sob proteção das autoridades, para evitar confrontos.

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