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02 de agosto de 2026 às 13:10

Explosão em restaurante de Moscovo faz pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e 21 ficaram feridas na explosão de um engenho explosivo improvisado junto a um restaurante no centro de Moscovo, na Rússia. Entre as vítimas mortais estão a alegada autora do ataque, um segurança e um cliente.

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