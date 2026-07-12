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12 de julho de 2026 às 15:00

Queda de avião nas Bahamas mata 10 pessoas, entre elas músicos e um DJ

Um acidente com um pequeno avião nas Bahamas provocou a morte de 10 pessoas, entre elas vários músicos e um DJ ligados à banda The Pond Band. Na sequência da tragédia, o Governo suspendeu temporariamente as operações da companhia Flamingo Air enquanto decorrem as investigações para apurar as causas do acidente.

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