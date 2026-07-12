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12 de julho de 2026 às 14:00

Adeptos noruegueses despedem-se do Mundial com orgulho apesar da eliminação

Apesar da derrota frente à Inglaterra, por 2-1, nos quartos de final do Mundial de 2026, os adeptos da Noruega mostraram-se orgulhosos da campanha histórica da seleção. Em Oslo, milhares de fãs celebraram o percurso da equipa, que alcançou a melhor prestação de sempre da história do país num Campeonato do Mundo.

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