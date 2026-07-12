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12 de julho de 2026 às 14:30

Festa nas ruas de Londres após Inglaterra garantir lugar nas meias-finais do Mundial

Milhares de adeptos ingleses celebraram nas ruas e nos pubs de Londres a vitória da seleção frente à Noruega por 2-1, que garantiu a presença de Inglaterra nas meias-finais do Mundial de 2026. Jude Bellingham foi a figura do encontro, ao marcar os dois golos da equipa inglesa, que volta a atingir esta fase da competição pela primeira vez desde 2018.

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