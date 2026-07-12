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12 de julho de 2026 às 13:30

Buenos Aires em festa após Argentina garantir lugar nas meias-finais do Mundial

Milhares de adeptos celebraram nas ruas de Buenos Aires a vitória da Argentina sobre a Suíça, por 3-1, que valeu a qualificação para as meias-finais do Mundial de 2026. Os campeões do mundo seguem na luta pela revalidação do título e vão defrontar a Inglaterra na próxima fase da competição.

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