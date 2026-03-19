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19 de março de 2026 às 16:52

Que impacto nos preços podem ter os ataques ao complexo de gás natural de Ras Laffan no Qatar?

Os ataques ao complexo industrial de Ras Laffan, no Qatar, já fizeram disparar os preços do gás natural. O jornalista do Negócios João Maria Fernandes explica que complexo é este e o que está em causa.

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