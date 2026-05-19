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19 de maio de 2026 às 13:49

Quatro guarda-redes e outras surpresas: análise aos convocados de Portugal para o Mundial’26

Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, analisa os convocados de Roberto Martínez para o Mundial de 2026, que arranca a 11 de junho.

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