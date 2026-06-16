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16 de junho de 2026 às 20:00

Qual a sorte de Inglaterra na fase de grupos do Mundial 2026? Estes leões já fizeram as suas apostas

Um grupo de leões resgatados da Ucrânia no ano passado e acolhidos num santuário no Reino Unido participou numa atividade simbólica para “prever” os destinos de Inglaterra da fase de grupos do Mundial 2026.

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