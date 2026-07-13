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13 de julho de 2026 às 11:48

PSP alerta para a burla do 'falso funcionário bancário'

A Polícia de Segurança Pública chama a atenção para um "esquema sofisticado" que nos últimos tempos tem feito muitas vítimas. Tudo começa com uma suposta ligação do banco, com uma "urgência que parece real", mas cujo único objetivo é roubar dinheiro.

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