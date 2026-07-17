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17 de julho de 2026 às 11:56

PSD: "Defender os professores não é fazer discursos, é tomar decisões"

O debate sobre a classificação digital dos exames nacionais marcou a sessão na Assembleia da República, com uma forte defesa da atuação do Governo e do ministro da Educação, Fernando Alexandre.

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