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17 de julho de 2026 às 11:57

PS: "Hoje o sistema educativo está mais pobre porque este Governo falhou aos alunos"

Aida Carvalho, deputada do Partido Socialista criticou duramente a gestão governamental do processo de digitalização dos exames nacionais na Assembleia da República, no debate de urgência que marca a atualidade desta sexta-feira.

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