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17 de julho de 2026 às 11:57

PAN: "Digitalização tem que estar ao lado da educação, mas também ao serviço dos alunos e docentes"

Durante o debate de urgência sobre os exames nacionais, Inês de Sousa Real, deputada do PAN, salientou a importância de garantir transparência no processo de avaliação dos alunos, especialmente dos que têm necessidades educativas especiais. A deputada deixou uma paavra de solidariedade "para com todos os que neste momento atravessam esta fase complicada de um sistema de avaliação que deveria, de alguma forma, decorrer com toda a tranquilidade".

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