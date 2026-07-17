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17 de julho de 2026 às 12:41

Chega: "Tínhamos um governo que fazia roleta russa da vida dos estudantes"

O deputado do Chega, Rui Cardoso, criticou duramente o ministro da Educação, Fernando Alexandre, durante o debate de urgência no Parlamento sobre o processo de classificação dos exames nacionais.

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