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17 de julho de 2026 às 11:53

PS: "Hoje o sistema educativo está mais pobre porque este Governo falhou aos alunos"

Esta sexta-feira no debate de urgência, Porfírio Silva, deputado do Partido Socialista, questionou o ministro da Educação sobre o processo de exames nacionais deste ano, apontando falhas e exigindo esclarecimentos imediatos para os alunos afetados.

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