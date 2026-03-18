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18 de março de 2026 às 18:28

PS critica falta de "coragem" do governo na reforma laboral: "Nunca aceitaremos a precariedade dos mais jovens"

O secretário-geral do Partido Socialista (PS) afirmou esta quarta-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento, que as matérias em discussão no pacote de reforma laboral são "muito sensíveis", garantido que há propostas que o partido nunca aceitará.

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