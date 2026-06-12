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12 de junho de 2026 às 07:45

Protestos junto ao estádio marcam arranque do Mundial2026 no México

Protesto de estudantes e grupos anti-sistema terminaram em confrontos com a polícia nas imediações do estádio onde se realizou o jogo inaugural do Mundial entre México e África do Sul, esta quinta-feira, na capital mexicana.

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