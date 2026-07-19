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19 de julho de 2026 às 11:00

Prisão preventiva para jovem de 17 anos que abusou de criança de 7 anos em Mirandela

Suspeito e vítima estão institucionalizados no Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens em Risco, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

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