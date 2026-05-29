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29 de maio de 2026 às 17:35

Primeiro sobrevivente resgatado com vida de gruta inundada no Laos

Equipas de resgate no Laos retiraram, esta sexta-feira, a primeira de cinco pessoas que estavam presas há mais de uma semana numa gruta inundada. Dois homens continuam desaparecidos.

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