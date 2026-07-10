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10 de julho de 2026 às 16:09

Jorge Jesus: "Ronaldo nunca vai ser um problema para a Seleção"

O novo selecionador nacional abordou a questão da utilização de CR7, de 41 anos, na equipa das quinas. Foi durante a apresentação do técnico, esta sexta-feira, na Cidade do Futebol.

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