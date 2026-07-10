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10 de julho de 2026 às 16:05

A idade passa ao lado de Jorge Jesus: "No número está lá 71 anos, mas no que sou está lá 50..."

Na apresentação oficial como novo selecionador nacional, Jorge Jesus assumiu estar pronto para o desafio e reforçou que a idade é um mero número.

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