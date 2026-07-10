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10 de julho de 2026 às 15:46

O momento em que homem lança ‘cocktail molotov’ contra outro de cadeira de rodas

Imagens de videovigilância mostram o momento em que um homem lança um ‘cocktail molotov’ contra uma pessoa de cadeira de rodas junto ao quartel-general da polícia da Cidade de Oklahoma, nos EUA. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e o suspeito foi detido no local.

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