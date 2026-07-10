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10 de julho de 2026 às 15:30

Keith Urban surpreende fãs com concerto a bordo de ferry em Nova Iorque

O cantor Keith Urban surpreendeu os passageiros de um ferry em Nova Iorque, nos EUA, esta quinta-feira, com um concerto a bordo para assinalar o lançamento do novo álbum, “Flow State”. Acompanhado pela banda, interpretou vários clássicos e o tema original “We Go Back”.

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