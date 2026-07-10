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10 de julho de 2026 às 16:04Record

Pedro Proença: "Amigo Jorge, hoje regressas a Portugal pela porta grande"

Presidente da FPF fala do "início de uma nova era e marca o início de uma nova cultura de exigência e de vitória"

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Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mostrou-se ambicioso na apresentação de Jorge Jesus como novo selecionador nacional. 

"Hoje iniciamos uma nova era na FPF, da dimensão do nosso talento. Hoje apresentamos o novo selecionador no dia em que se cumprem 10 anos da conquista do Euro. A apresentação de Jorge Jesus marca o início de uma nova era e marca o início de uma nova cultura de exigência e de vitória. Chega para preparar o Euro'2028 e o Mundial' 2030. Enquanto presidente da FPF assumimos que queremos ser uma das melhores seleções do mundo. Jorge Jesus é um dos melhores treinadores da nossa história. Com ele vamos estar sempre mais perto da vitória. Amigo Jorge, hoje regressas a Portugal pela porta grande, numa das melhores seleções do mundo, cumpres um dos teus maiores sonhos. Bem-vindo e hoje viemos todos para vencer", disse o presidente da FPF.

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