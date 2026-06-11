Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de junho de 2026 às 22:30

Presidente mexicana junta-se a milhares de adeptos para a estreia do México no Mundial

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, juntou-se a milhares de adeptos, esta quinta-feira, reunidos na Praça Zócalo, na Cidade do México, para acompanhar o jogo de estreia da seleção mexicana no Mundial de 2026 frente à África do Sul.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30