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07 de junho de 2026 às 16:16

Presidente da República apela a que Luxemburgo alargue opção curricular de ensino de português

Seguro e Montenegro encontraram-se este domingo com alunos portugueses no Centro Cultural Artikuss de Sanem.

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