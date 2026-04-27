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27 de abril de 2026 às 14:13

Presidente da Comissão Europeia diz que “é cedo” para suspender sanções ao Irão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, esta segunda-feira, que ainda é “cedo” para suspender as sanções impostas ao Irão, sublinhando que primeiro é preciso “ver uma mudança”.

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