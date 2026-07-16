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16 de julho de 2026 às 11:35

Presidente da câmara de Nova Iorque assiste à meia-final do Mundial com reclusos na prisão de Rikers Island

Zohran Mamdani assistiu, esta quarta-feira, à meia-final do Campeonato do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina ao lado de mais de uma centena de reclusos da prisão de Rikers Island, uma das mais violentas dos EUA. A sessão especial foi organizada para detidos com bom comportamento e incluiu a transmissão do jogo num ecrã gigante instalado no ginásio do estabelecimento prisional.

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