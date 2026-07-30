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30 de julho de 2026 às 15:52

Preparado para o eclipse solar? Eis o que tem de saber

A 12 de agosto o Mundo vai parar para assistir ao momento em que a lua, o sol e a Terra estarão perfeitamente alinhados, criando um fenómeno que não é visível em Portugal há mais de 100 anos. Mas atenção, há cuidados a ter. Não olhe para o sol sem um par de óculos certificados, pois os danos para a visão podem ser irreversíveis.

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