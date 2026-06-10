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10 de junho de 2026 às 09:05

Preparação do Mundial no México marcada por preocupações com segurança

A contagem decrescente para o Mundial de futebol alimenta o entusiasmo dos adeptos no México, mas a preocupação com a segurança pública e a proteção dos turistas continua a marcar os preparativos para o maior evento desportivo do planeta.

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