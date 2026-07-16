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16 de julho de 2026 às 17:33

"Portugal não tem um problema de falta de reformas anunciadas. Tem excesso delas": Mariana Leitão

Mariana Leitão questionou o primeiro-ministro sobre quando avançará com reformas fiscais e estruturais que permitam à classe média 'respirar'.

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