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12 de junho de 2026 às 11:19

Polícias disfarçam-se de mascotes do Mundial para apanhar traficante de droga

A polícia peruana voltou a apostar em disfarces ousados durante operações policiais. Esta quinta-feira, os agentes disfarçaram-se das mascotes do Mundial de Futebol para apanhar um suspeito de tráfico de droga, que já tinha cumprido nove anos de prisão. Segundo as autoridades, o homem é “um fanático de futebol que vive a febre do Mundial”.

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