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17 de maio de 2026 às 18:06

Polícia retira castor “irritado” de cruzamento com ajuda de cone de trânsito nos EUA

Agentes da polícia de Firestone, no estado norte-americano do Colorado, tiveram de intervir para retirar um castor que bloqueava um cruzamento. Depois de tentativas de afastamento sem sucesso, os agentes acabaram por usar um cone de trânsito para encaminhar o animal em segurança para fora da estrada.

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