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19 de julho de 2026 às 13:00

PJ trava abastecimento de droga sintética em festival de música eletrónica

Autoridades conseguiram impedir que um festival de música eletrónica recebesse as drogas. Um jovem israelita, de 22 anos, foi detido, no Aeroporto de Lisboa, com as bagagens cheias deste tipo de estupefaciente.

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