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20 de julho de 2026 às 18:45

O momento em que polícia salva condutor de carro em chamas no Texas

Imagens registadas com 'bodycam', e reveladas esta semana pelas autoridades, mostram o momento em que um polícia resgata um condutor preso num carro em chamas numa autoestrada do estado norte-americano do Texas.

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