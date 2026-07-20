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20 de julho de 2026 às 17:45

Artista italiano usa trator para fazer desenho gigante do troféu do Mundial e celebrar a vitória espanhola

O artista Dario Gambarin criou um desenho do troféu do Mundial de 2026 num campo agrícola perto de Verona, no norte de Itália, para assinalar a vitória da Espanha na competição. A obra, feita com um trator, ocupa cerca de 30 mil metros quadrados e inclui a palavra “España” em homenagem à seleção campeã.

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