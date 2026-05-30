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30 de maio de 2026 às 13:00

Peregrinos muçulmanos concluem a peregrinação anual a Meca com a última volta à Kaaba

Milhares de peregrinos muçulmanos concluíram este sábado o Hajj com um ritual de despedida, a última volta à Kaaba, que marca o fim oficial da peregrinação anual em Meca, na Arábia Saudita.

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