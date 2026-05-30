Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de maio de 2026 às 12:45

“Paciência, o presidente é paciente”: Secretário da Defesa dos EUA comenta negociações com o Irão

Declarações do secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, aconteceram à margem do Diálogo de Shangri‑La, em Singapura, um dos principais encontros da região sobre segurança e defesa, organizado pelo International Institute for Strategic Studies (IISS).

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30