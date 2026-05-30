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30 de maio de 2026 às 14:30

“Força, silêncio e clareza, são a receita certa para a estabilidade”, sublinha Pete Hegseth num discurso no Diálogo ‘Shangri-La’

O Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, comunicou neste sábado, em Singapura, no Diálogo ‘Shangri-La’, que os Estados Unidos procuram um equilíbrio de poder estável na região do Oriente, que proteja a soberania nacional, permita que o comércio flua livremente e impeça qualquer país de impor o seu domínio sobre os outros.

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