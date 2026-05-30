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30 de maio de 2026 às 15:00

“Trata-se de um momento marcante na trajetória da AUKUS”: EUA, Reino Unido e Austrália reforçam parceria

Os EUA, o Reino Unido e a Austrália anunciaram conjuntamente neste sábado, em Singapura, a sua nova iniciativa no âmbito da parceria ‘AUKUS’, cujo foco principal tem sido o desenvolvimento e a construção de submarinos de propulsão nuclear.

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