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29 de maio de 2026 às 23:30

Cadela é resgatada após ficar presa num lago em campo de golfe nos EUA

Uma cadela foi resgatada depois de ficar presa num lago num campo de golfe em Westminster, no estado norte-americano do Colorado, sem conseguir sair da água. O animal, chamado Luna, foi retirado em segurança por um agente de controlo animal e mais tarde entregue à família.

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