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29 de maio de 2026 às 23:00

Cliente atira recipiente de comida à cara de funcionária em restaurante na Califórnia

Uma cliente atirou um recipiente de comida ao rosto de uma funcionária de um restaurante ‘Chipotle’, no estado norte-americano da Califórnia, após uma discussão sobre o pedido. As autoridades estão agora a tentar identificar a suspeita, que fugiu do local.

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