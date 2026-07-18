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18 de julho de 2026 às 20:10

"Pensei que fosse IA": Jogador espanhol reage à fotografia viral de Messi com Lamine Yamal bebé

O jogador da seleção de Espanha, Mikel Merino, admitiu que, quando viu pela primeira vez a fotografia de Lionel Messi com o bebé Lamine Yamal, pensou que tinha sido criada por inteligência artificial. O médio espanhol descreveu a imagem como uma coincidência "incrível".

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