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18 de julho de 2026 às 20:24

Irão divulga imagens do lançamento de mísseis após nova vaga de ataques dos EUA

O exército iraniano divulgou imagens, este sábado, que diz mostrarem o lançamento de mísseis em resposta à mais recente vaga de ataques norte-americanos.

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